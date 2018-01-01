Станцию метро “Гражданский проспект” закрывали на проверку после оставленных вещей





Пользователи соцсетей выражают cвое раздражение по поводу постоянных проверок, при этом отдельные петербуржцы напоминают им о том, что подобные проверки важны для безопасности жителей и обвиняют других, что те начали забывать о взрыве в подземке 3 апреля 2017 года, после которого погибли 16 человек и 103 пострадали.





Во вторник 25 декабря станцию метро “Гражданский проспект” закрыли для осмотра на предмет возможной взрывчатки, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Доступ на станцию закрыли в 10:53 и снова разрешили спустя час — примерно в 11:45.