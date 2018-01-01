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Первая лаборатория-фабрика заработала в Ленобласти
12:03
Тэги: фаблаб, технологии, лендок, центр, выборг
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