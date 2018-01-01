Первая лаборатория-фабрика заработала в Ленобласти

Первый центр открыли в Выборге, в доме 4 на улице Дмитрова, сообщают в правительстве Ленинградской области. В лаборатории разместили высокотехнологичное оборудование для создания научных работ и реализации творческих задумок.





Так, сообщают в администрации области, участники лаборатории смогут воспользоваться 3D-принтером, 3-D сканером, устройством для высокоточной лазерной резки, фрезерным станком, гравером, а также комплектами для сборки программируемых роботов.





В новом центре смогут пройти обучение порядка 500 участников, желающих развивать себя в этом направлении.