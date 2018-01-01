В Петербурге госимущество незаконно использовалось двумя десятками организаций

Нежилые здания по этим адресам являются собственностью РФ. Они переданы на праве оперативного управления научному центру.





В ходе проверки выяснилось, что помещения заняты без получения соответствующих согласований от собственника в лице Росимущества под осуществление хозяйственной деятельности 21 организацией. Какой-либо правоустанавливающей документации на занимаемые помещения организации на момент проверки не предоставили.





По факту выявленных нарушений прокуратура района в адреса генеральных директоров организаций внесла 14 представлений об устранении нарушений закона.





Кроме этого, возбуждуено 21 дело об административном правонарушении по статье «Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов".











Фото: прокуратура Петербурга











Прокуратура провела проверку соблюдения требований закона при использовании помещений, находящихся в оперативном управлении ФГБУН СПб научный центр РАН на улице Ново-Никитинской и Макулатурном проспекте, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.