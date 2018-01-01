Российские пользователи просят Apple добавить в эмодзи лежанку, ошейник и аквариум

Для эффективного общения среди любителей и владельцев домашних животных не хватает некоторых смайлов, уверен глава компании-производителя товаров для домашних животных, Александр Буров. От лица всех владельцев четвероногих друзей, он написал письмо главе компании Apple Тиму Куку.





По мнению Бурова, на сегодняшний день среди смайлов есть собаки, кошки, хомяк, кролик, тропическая рыбка, множество видов крупного и мелкого скота. Однако нет таких, которые бы помогли вести более детальную и предметную беседу. К примеру, пишет Буров, неплохо было бы ввести в обновленной версии смайлы аквариум, лежанка, ошейник, домик для питомца, когтеточку.





Среди аргументов в пользу новых смайлов Буров указывает на статистику - более 70% всех людей в мире имеют домашнего питомца.