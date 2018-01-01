В 2019 году единовременные выплаты за рождение первенца получат более 26 тысяч семей в Петербурге

Сегодня 25 декабря в правительстве Петербурга прошло обсуждение планов развития здравоохранения в 2019 году, сообщили Gazeta.SPb в Смольном.





Председатель комитета по экономполитике и планированию Иван Филиппов рассказал, что в грядущем году начнется строительство 18 онкологических центров, и откроется восемь.





Филиппов считает, что 2019 год станет благоприятным для демографии Санкт-Петербурга. Больше 26 тысяч семей получат премии за рождение первенца, а с 2019 по 2024 для малышей до 3 лет в детских садах появится больше 1000 новых мест.





По данным в сети, единовременная выплата за рождение первого ребенка может достигать 24 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.







