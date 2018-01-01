На Васильевском острове каршеринговый автомобиль протаранил Ладу и снес школьный забор

«На Гаванской у дома 48 Каршеринг протаранил припаркованную вдоль тротуара Ладу, снёс забор и въехал на территорию школы. Водителя на месте нет», - рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».





"Когда же этот "каршеринг" закончиться? Сколько проблем от них невинным людям", - отмечают пользователи Сети.



Некоторые предположили, что водитель опаздывал в школу.





Ранее сообщалось о том, что каршеринговый автомобиль на полной скорости влетел в пост охраны "Газпром Арены". (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"













В Василеостровском районе Петербурга водитель каршерингового автомобиля протаранил Ладу, снес забор и въехал на территорию школы, после чего скрылся с места происшествия.