За совращение школьницы в интернете 34-летней женщине грозит тюрьма

С августа 2018 года по настоящее время женщина 34 лет через с помощью интернета общалась с 15-летней девушкой и совершала развратные действия в ее отношении. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





С соответствующим заявлением в отделение полиции обратилась мать несовершеннолетней потерпевшей.





Следственным отделом Кировского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемой предварительно вынесли меру пресечения - обязательную явку.