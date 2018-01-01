Трое подсоединили к нефтепроводу шланг и откачивали топливо во Всеволожском районе





Как сообщили в полиции, три россиянина 34, 37 и 50 лет подсоединили к нефтепроводу “Ярославль-Приморск-2” шланг и выкачивали топливо в специальные емкости, похищенное они складировали в бытовке во Всеволожске. Сообщается, что у задержанных, пойманных с поличным, были и подельники, которые помогли осуществить врезку.





За подобные преступления судят по статье о краже. Поскольку в ней участвовала группа лиц, а откачали они много, то задержанным грозит до двух лет тюрьмы — впрочем могут отделаться и штрафом.





Вчера 24 декабря полицейские задержали трех мужчин, которые похищали топливо из нефтепроводы, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.