В Ленобласти 150 бригад скорой помощи будут дежурить на новогодние праздники

В правительстве Ленинградский области рассказали о режиме работы врачей и работников скорой медицинской помощи на новогодние праздник. Режим повышенной готовности будет установлен с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.





В этот период, сообщается, что в регионе будет работать около 150 бригад скорой медицинской помощи, также будут доступны все травматологические пункты.





В праздничный период все центры будут оснащены дополнительными запасами лекарств и медицинских изделий. Продукты питания, горюче-смазочные материалы для оказания медицинской помощь также будет в распоряжении сотрудников медицинских центров.