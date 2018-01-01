В Мурино женщина выпала с десятого этажа и погибла

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел утром 24 декабря. Тело погибшей обнаружили около одного из домов на Графской улице в поселке Мурино. По предварительной информации, она выпала с общего балкона десятого этажа.





На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Гатчине на глазах у детей с балкона третьего этажа выпал молодой мужчина. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Во Всеволожском районе Ленобласти женщина выпала с десятого этажа.