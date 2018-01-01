Куйбышевский райсуд рассмотрит дело о хищении денег при строительстве метро в Петербурге





По версии следствия, фигуранты преднамеренно не исполнили договорные обязательства по договору подряда между ОАО “Метрострой” и ООО “Петрострой”, в результате чего из бюджета Петербурга похищены денежные средства на сумму не менее 7 млн рублей.





Ранее сообщалось о том, что С мольный примет решение о расторжении контракта по Фрунзенскому радиусу с «Метростроем» после 28 декабря. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении генерального директора компании «Петрострой» Дмитрия Ильченко, а также бывших сотрудников «Метростроя» Николая Казнина , Александра Комиссарова и Дмитрия Митянина, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.