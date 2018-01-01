В новый завод Hyundai правительство Санкт-Петербурга вложит 16 миллиардов рублей





Сумма общих инвестиций до 2027 года составит 16,6 млрд рублей. Как заявляет Беглов, на заводе начнут делать двигатели и коробки передач, появится исследовательская база. Предполагается, что строительство начнут разворачивать рядом с уже существующим заводом в промзоне “Каменка” на северо-западе Санкт-Петербурга.





Корейская компания Hyundai Motor является четвертым по величине автопроизводителем в мире. Оборот компании оценили в 201 млрд долларов в 2017 году.





Врио губернатора Александр Беглов и гендиректор Hyundai Ли Ентек подписали документ об утверждении размера инвестиций в новый автозавод в Санкт-Петербурге, сообщает “Интерфакс”.