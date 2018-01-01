Находящейся в международном розыске мужчина за жестокое преступление задержан в Ленобласти

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мигранта, который пытался скрыться от закона, сообщают в ведомстве. Задержанный - 48-летний гражданин одной из стран Восточной Европы был обвинен на родине за преступление сексуального характера.





Сообщается, что мужчину на родине разыскивали правоохранители своей страны. Беглеца задержали в понедельник, 24 декабря, в деревне Суоранда Всеволожского района Ленобласти.





Злоумышленника доставили в территориальное отделение полиции. Инициатору розыска сообщено о его задержании.