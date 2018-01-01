Должник по алиментам встретит Новый год в изоляторе





К празднованию Нового года мужчина присоединится только 1 января 2019 года. В Ладожском ОСП Красногвардейского района УФССП России по Петербургу возбуждено исполнительное производство в отношении 47-летнего гражданина, который по решению суда обязан уплачивать алименты на содержание сына 2002 г.р. в размере ¼ части всех видов заработка. Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства,

находящиеся в банках, но их было недостаточно. Иного имущества, на которое возможно было бы обратить взыскание, за должником не числилось.





На связь с представителем власти уклонист не выходил. Долг перед ребенком вырос до 300 тысяч рублей. В итоге мужчина был принудительно доставлен в районный отдел судебных приставов прямо из суда, куда он явился оспаривать отцовство. Бывшая супруга в начале года

обратилась в суд с иском о лишении должника родительских прав. Закон удовлетворил требования истца. Мужчина, узнав об этом, отказался исполнять решение суда и платить алименты. Более того он решил в суде доказать, что вовсе не является отцом ребенка. Однако воплотить в жизнь хитроумные планы не удалось. Гражданину пришлось прежде посетить

отдел судебных приставов. В отношении неплательщика был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей…). Суд рассмотрел материалы дела и признал должника виновным с наказанием в виде административного ареста сроком на 12 суток. Из-под стражи должник

выйдет только в первый день нового года. Возможно, в изоляции он пересмотрит свои жизненные ценности, вспомнит о своем уже взрослом сыне.





Ранее сообщалось о том, ч то судебные приставы застави ли неплательщика алиментов сделать подарок дочери в виде 70 тысяч рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Красногвардейском районе Петербурга суд рассмотрел материалы дела о привлечении должника по алиментам к административной ответственности и назначил в качестве наказания арест сроком на 12 суток, сообщили Gazeta.Spb в УФССП России по Петербургу.