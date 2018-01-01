Судебные приставы и Дед Мороз будут встречать пассажиров Пулково

Новогоднюю акцию проведут в среду, 26 декабря, судебные приставы Петербурга в Пулково. Об этом Gazeta.SPb сообщили в управлении федеральная службы судебные приставов России по Санкт-Петербургу.





Акция начнется в 11:00, на 3 этаже терминала. Между 2 и 3 стойками всех пассажиров будет ждать Дед Мороз и судебный пристав. Акция “Узнай о своих долгах” поможет каждому проконсультироваться с представителями управления, а также проверить себя на наличие задолженностей.





Также узнать про удобные ресурсы федеральной службы, где можно оперативно проверить информацию. В консультационном пункте будет размещен стенд, где можно будет сделать фотографию на память на тему ограничения права выезда за границу.





В федеральной службе напоминают, что на сегодняшний день пределы России не могу покинуть около 77 тысяч петербуржцев, имеющих долги.