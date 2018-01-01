“Петербургские аптеки” не выдавали петербуржцу жизненно необходимый лекарственный препарат

Житель Центрального района обратился в прокуратуру с заявлением на “Петербургские аптеки”, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. В заявление было указано, что мужчина пришел в аптеку с рецептом для льготного приобретение лекарственного препарата “Бортезол” в сентябре 2018 года. В аптеке мужчине сказали, что на данный момент лекарства в аптеке нет и внесли мужчину в список ожидания.





В ходе проверки выяснилось, что в аптеке №46 необходимый лекарственный препарат появился еще в ноябре, однако мужчину об этом не уведомили. Согласно законодательству, аптечная организация должна в течении 10 дней сообщить о появлении препарата.





Прокуратура района вынесла предупреждение директору АО “Петербургские аптеки” и уведомила, что виновные должны понести дисциплинарную ответственность.