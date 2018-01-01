Двойные “Ласточки” пустят до Великого Новгорода, Волховстроя и Выборга в новогодние праздники

С субботы, 29 декабря, петербуржцы и гости города смогут доехать до Волховстроя на сдвоенной “Ласточке”. Об этом сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания.





Поезда с дополнительными вагонами запустили в связи с наступающими новогодними праздниками. Как отмечают на предприятии, системность всех электропоездов “Ласточка” будет увеличена с 5 до 10 вагонов.





на официальном сайте пригородной пассажирской компании. С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомится