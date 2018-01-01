На вокзалах Петербурга могут быть замечены Деды Морозы и Снегурочки

Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщает, что 26, 27 и 28 декабря 2018 года пассажиры, прибывающие на Московский, Финляндский и Балтийский вокзалы смогут встретить Деда Мороза и Снегурочку.





Таким образом предприятие планирует поздравить петербуржцев и гостей города с наступающим Новым годом. Три дня персонажи волшебных сказок будут предлагать пассажирам решать загадки про электропоезда и дарить подарки.





В компании отмечают, что для маленьких пассажиров подготовлен особенный сюрприз от подопечных Центра социально-трудовой адаптации инвалидов “Мастер ОК”.