В детском магазине Петербурга предлагали купить контрафактную гуашь

Наборы с красками продавали в одном из торговых центров на Коломяжском проспекте, сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Один их магазинов сетевого детского супермаркета предлагал покупателям приобрести наборы без сертификатов. Отмечается, что наборы с красками были отечественного производителя для детей разного возраста.





Сотрудниками полиции было изъято более 30 наборов, которые помимо отсутствия сертификата, не имели протокола лабораторных испытаний. В отношение владельца магазина возбуждено административное дело по статье “ незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена” и “обман потребителей”. Нарушителям придется заплатить крупный штраф.