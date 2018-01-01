У пенсионера в Калининском районе неизвестные похитили 100 тысяч рублей

В понедельник, 24 декабря, в полицию Калиниского района обратился житель Петербурга - 71-летний пенсионер. Он сообщил правоохранительным органам о краже, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Заявитель сообщил, что у дома 11 на проспекте культуры неизвестные похитили у него 100 тысяч рублей. Кража произошла возле банкомата, расположено в доме. Каким образом злоумышленникам удалось завладеть денежной суммой, не уточняется.





По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.



