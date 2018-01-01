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У пенсионера в Калининском районе неизвестные похитили 100 тысяч рублей
09:27
Тэги: кража, калининский район, пенсионер, полиция
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