Союзмультфильм разметил в сети новогоднюю серию "Простоквашино"

Новую серию, посвященную Новому году разместили на официальном YouTube-канале Союзмультфильма. Герои серии - Дядя Федор и его маленькая сестра - готовятся к Новому году, но опечалены тем, что в канун Нового года нет снега.





Персонажи знаменитого мультфильма предпринимают попытки, чтобы в любом случае создать себе новогоднее настроение. В озвучании серии приняли участие Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова и Гарик Сукачев, сообщают “РИА. Новости” с ссылкой на сотрудников Союзмультфильма.





Помимо этого, социально для новогодней серии перепели легендарную песню “ "Кабы не было зимы”.





а официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" . Посмотреть серию можно н