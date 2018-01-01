Школьница отравилась угарным газом от печи

В ночь с 24 на 25 из квартиры дома по улице Земской в поселке Старо-Паново Красносельского района Санкт-Петербурга была госпитализирована семилетняя школьница с отправление токсичным газом. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Девочку с отравление доставили в одну из больниц города. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое. По предварительной версии, госпитализированная в экстренном порядке школьница, отправилась угарным газом от печи.





Правоохранительными органам проводится проверка по данному происшествию.