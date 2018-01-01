Пенсионер заставил искать полицию Петербурга взрывчатое устройство на новогодних елках

В понедельник, 24 декабря, в отделение полиции поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщал, что на площади, где установлена новогодняя елка сработает взрывное устройство. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверить все площади города, где размещены елки, всего их порядка 129. В результате проверки сотрудники ничего не обнаружили.





Анонимом оказался 72-летний пенсионер. Он звонил с мобильного телефона, зарегистрированного на 34-летнюю жительницу Центрального района. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.