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Пенсионер заставил искать полицию Петербурга взрывчатое устройство на новогодних елках
08:47
Тэги: елка, полиция, происшествие, Центральный район
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