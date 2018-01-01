В Шереметевском саду пройдет открытый микрофон в честь поэта Осипа Мандельштама

В четверг, 27 декабря, в день памяти поэта Осипа Мандельштама в Шереметевском саду устроят открытый микрофон, где каждый сможет прочитать стихи поэта. Об этом сообщили в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.





Любой желающий сможет прочитать свои любимые стихотворения из творчества поэта. Для этого в саду установят открытый микрофон. Помимо этого, отмечают сотрудники музея, в 18:00 в галерее “Сарай” покажут фрагменты фильма “Времена не выбирают” с участием поэта Александра Кушнера.



