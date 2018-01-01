В Лужском районе обокрали заправку по сценарию американского боевика

Во вторник, 25 декабря, в полицию Лужского района Ленинградской области обратился мужчина с заявлением о нападении на заправку. Об этом Gazeta.SPb сообщил в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Заявитель написал, что на заправку в поселке Скреболово было совершено нападение. Двое неизвестных ворвались в помещение, начали угрожать пистолетом и газовым баллоном. В результате, сообщает пострадавший, злоумышленники похитили сумму. Ущерб АЗС составил 43 тысячи рублей.





По данному факту проводится проверка и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.