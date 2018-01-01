Перевозчик угнал фургон с мясной продукций стоимостью более 400 тысяч рублей

С заявлением о пропажи мясной продукции обратился представитель коммерческой организации. Заявление мужчина 31 года составил в полиции Невского района, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.





В заявлении указано, что между организаций и компанией-перевозчиком был составлен договор. По договору мясную продукцию должны были доставить от дома по проспекту Елизарова до дома в переулке Пищевиков в Старой Руссе. Сделать это должны были, согласно составленному договору, до 14 августа 2018 года.





Компания-перевозчик предоставила автомобиль и водителя, но груз до адресата не доехал. Пострадавший указал, что в машине находилась мясная продукция на 430 тысяч рублей.





Полиция проводит проверку данного хищения.