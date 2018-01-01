Петербуржец незаконно хранил и сбывал боеприпасы

В выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали торговца незаконными боеприпасами, сообщает Gazeta.SPb ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Мужчина 47 лет проживал в поселке Парголово, в квартире дома по улице Тихоокеанская.





Годом ранее сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина в Центральном районе, промышляющий таким же бизнесом. В октябре 2017 года в одном из домов на Невском проспекте были обнаружены патроны. Сотрудник полиции возбудили уголовное дело.