В Невском районе трое неизвестных насильно забрали у мужчины телефон

В воскресенье, 23 декабря, в полицию обратился молодой человек 18-ти лет с заявлением о краже телефона, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.





В заявлении пострадавший сообщил, что двумя днями ранее неизвестные насильно отобрали у него телефон. Инцидент произошел у дома 69 на улице Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга. Заявитель также указал, что нападавших было трое.





Стоимость телефона, по словам молодого человека, 31 тысяча рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье “грабеж”.