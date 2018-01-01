Сегодня
25 декабря, вторник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Проехать со скидкой по ЗДС можно будет в любой сезон

07:23
Тэги: зсд, тарифы, петербург
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: зсд, тарифы, петербург



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Школьница отравилась угарным газом от печи
  • Пенсионер заставил искать полицию Петербурга взрывчатое устройство на новогодних елках
  • В Шереметевском саду пройдет открытый микрофон в честь поэта Осипа Мандельштама
  • В Лужском районе обокрали заправку по сценарию американского боевика
  • Перевозчик угнал фургон с мясной продукций стоимостью более 400 тысяч рублей
  • Петербуржец незаконно хранил и сбывал боеприпасы
  • В Невском районе трое неизвестных насильно забрали у мужчины телефон
  • Мошенничество “Метростроя” и КРТИ рассмотрят в суде
  • Врачи Петербурга провели уникальную операцию на роженице, чтобы продемонстрировать навыки коллегам из Израиля
  • Противники незаконной торговли напишут имена чиновников перед Смольным
  • Погода в Петербурге 25 декабря: снег, умеренные морозы
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
24 декабря
Летние тарифы на дальние поездки по ЗСД будут действительны на протяжении 2019 года
24 сентября
На ЗСД продлили специальные тарифы до конца года
14 июня
На ЗСД в Петербурге ввели возможность бесконтактной оплаты
28 мая
Владельцы транспондеров получат дополнительные скидки при проезде по ЗСД
25 декабря
В Невском районе трое неизвестных насильно забрали у мужчины телефон
25 декабря
Противники незаконной торговли напишут имена чиновников перед Смольным
24 декабря
Погоду на новогоднюю ночь и январские праздники озвучили синоптики

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
^ Наверх