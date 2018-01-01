Проехать со скидкой по ЗДС можно будет в любой сезон

В ООО "Магистраль северной столицы" сообщили, что летние тарифы проезда со скидкой по ЗСД теперь будут действовать в любое время года. Решение связано с возросшей популярностью сезонного тарифа на протяженные маршруты.





Тарифы действуют для всех типов транспортных средств, которые проезжают по маршруту: КАД (Юг) - Е-18 «Скандинавия» и в обратном направлении и КАД (Юг) - КАД (Север) и в обратном направлении.





Стоимость варьируется от 173 рублей до 216 рублей в зависимости от класса автомобиля.