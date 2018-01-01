На федеральных трассах планируют увеличить скоростной режим

Росавтодор хочет увеличить скоростной режим на шести федеральных трассах, сообщает ТАСС. На сегодняшний день скоростной режим в 110 км/ч уже действует на 20 участниках федеральных трасс.





С 90 км/ч до 110 км/ч планируют увеличить на участниках трассы М-9, Р-23, Р-56 и А-212, а также Р-242. На платных же участниках трасс М-4 и м-11 скорость хотят увеличить до 130 км/ч.





Для увеличения скоростного режима, отмечают в Росавтодор, необходимо обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки. Установить электроосвещение, ограждения.