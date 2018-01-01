Мошенничество “Метростроя” и КРТИ рассмотрят в суде

Бывшие сотрудники обвиняются в превышении должностных полномочий, также в злоупотреблении ими и мошенничестве, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.





На неделе уголовное дело было зарегистрировано в Куйбышевском районном суде. Будет рассматриваться дело в отношении Николая Казнина, Дмитрия Ильченко, Александра Комиссарова и Дмитрия Митянина. Следствие считает, что фигуранты похитили из бюждета не меньше семи миллионов рублей.





Николай Казнин работал заместителем первого замдиректора ОАО "Метрострой". Его задержали в октябре 2016 года. Комиссаров и Митянин - сотрудники КРТИ. Ильченко - глава коммерческой структуры ООО "Петрострой".