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Врачи Петербурга провели уникальную операцию на роженице, чтобы продемонстрировать навыки коллегам из Израиля

06:38
Тэги: врачи, роженица, операция, израиль
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Тэги: врачи, роженица, операция, израиль



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