Врачи Петербурга провели уникальную операцию на роженице, чтобы продемонстрировать навыки коллегам из Израиля

В Петербурге прошла “показательная” операция, которую провели в Педиатрической академии, передает телеканал НТВ. Мастер-класс проводили для акушеров-гинекологов из госпиталя «Шаарей Цедэк».





Подобная операция еще несколько десятков лет назад могла стать смертельной для пациентки. У роженицы диагностировали аномальное развитие плаценты. Врачам надо было провести кесарево сечение. Обычно такие операции могли закончится летальным исходом, но сегодня врачи используют инновационный метод — баллонную окклюзию брюшного отдела аорты. В этом случае в сосуд вставляется специальная пробка, которая на время операции блокирует кровоток.





Израильские коллеги заинтересовались необычной методикой, отмечает телеканал.