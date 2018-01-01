Противники незаконной торговли напишут имена чиновников перед Смольным

Во вторник, 25 декабря, в 9:00 перед зданием правительства Санкт-Петербурга общественники планируют рассказать в демонстративной форме про итоги голосования, посвященного рейтингу районов города по уровню развития незаконной торговли. Об этом Gazeta.SPb в ООЗП “Потребнадзор”.





Голосование активисты проводили в ноябре, в нем приняли участие 3868 респондента. Лидирующим по итогам голосования стали Кировский район, он собрал 23,9%. Также Приморский, Василеостровский и Фрунзенский. Положительную тенденцию показал Адмиралтейский район.



