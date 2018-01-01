Погода в Петербурге 25 декабря: снег, умеренные морозы

Во вторник, 25 декабря, в Санкт-Петербурге ожидает небольшой снег. Температура воздуха опуститься до -4 градусов ниже нудя. Согласно сервису Яндекс. Погода, по ощущениям на улице до -10 градусов ниже нуля.





Восход петербуржцы сегодня могут ожидать в 10:01. Снег будет идти в течении дня. В утреннее время он пройдет ближе к 10:00, но уже к 12:00 завершиться.





Также ожидается ветер 5 метров в секунду, давление - 759 мм рт. ст., и влажность - 93%.