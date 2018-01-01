В преддверии встречи с Путиным Лукашенко рассказал о важности сотрудничества двух стран

Напоминаем, что Путин и Лукашенко проведут переговоры уже сегодня, 25 декабря.





Лукашенко беспокоит то, что Москва не выполняет ряд соглашений, которые были достигнуты ранее. Он хочет обсудить этот и многие другие моменты, не устраивающие Белоруссию. Президент страны опечален тем фактом, что Россия перестала воспринимать белорусов своим братским народом. Лукашенко не устраивает то, что Россия устраивает «налоговый манёвр» - из-за него страна несет большие убытки. Только за один год они составили 4,5 миллиарда долларов, говорится на сайте главы Белоруссии.