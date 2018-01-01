Очевидцы рассказали о полыхающей машины у станции метро «Комендантский проспект»

Им понадобилось всего три минуты, чтобы добраться. У метро они обнаружили «Матиз», из которого валили клубы дыма. Люди, которые рассказали о пожаре в социальной сети «Вконтакте», уверяют, что на ликвидацию возгорания они потратили всего одну минуту. Пока что никакой информации о причинах пожара не поступало. Также неизвестно, пострадал ли кто-нибудь. К слову, эксперты утверждают, что машине достаточно гореть всего несколько минут, чтобы от нее осталась груда металла.