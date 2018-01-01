Милана Тюльпанова с боем забрала сына у бывшего мужа

«Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка, своё сердечко, свою жизнь», - написала Милана Тюльпанова в своем Instagram-аккаунте.





Защита девушки также рассказала, что ей пришлось хватать мальчика и бежать с ним, пока Кержаков не предпринял никаких мер. Известно, что малыш во время бракоразводного процесса должен находиться с матерью. Кержаков имеет право видеться с ним только с позволения Миланы. Девушка утверждает, что известный футболист держал ребенка чуть ли не в заложниках и отказывался возвращать его.