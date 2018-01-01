«Яндекс» готовит собственный «Голубой огонек» с участием звезд Интернета

Компания решила проанализировать, кого люди чаще всего вбивали в поисковую строку. Всех главных героев 2018 года они пригласили на свое мероприятие. Известно, что программе можно будет увидеть комика Илью Соболева, блогеров Сашу Спилберг и Ирину Чеснокову – они стали ведущими. К ним в гости придут Катя Клэп, Ила Галич, Вера Брежнева и другие, говорится в сообщении «Яндекса».