«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года

Помимо прочего, «Кинопоиск» рассказал о самых популярных артистах уходящего года. Наибольший интерес вызывали Александр Петров, Любовь Аксенова, Том Харди и Марго Робби.





Драма Мартина МакДоны не смогла получить «Оскар», зато завоевала любовь российского зрителя. Оценка у фильма довольно высокая – 8,1 баллов из 10. Первое место среди российских кинолент занял фильм «Движение вверх» - он набрал меньше баллов, но понравился большинству россиян. К слову, фильм собрал почти три миллиарда рублей в прокате – это хороший результат, также ставший рекордным.