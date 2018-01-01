Трамп в Twitter-аккаунте назвал себя несчастным президентом

Пост появился на странице главы Америки 24 декабря. Дональд Трамп пишет, что ему приходится ждать демократов, так как с ними необходимо заключить сделку, «крайне необходимую для безопасности границ».Происходящее он назвал безумием – президент не понимает, почему Демократическая партия спорит по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Предполагается, что вопрос будет решен во время обсуждения, которое состоится после 27 декабря. сейчас в Америке празднуют Католическое Рождество.