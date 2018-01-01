Украинский моряк рассказал в письме об условиях московского СИЗО

Послание из СИЗО опубликовала журналистка, которая работает на одном из украинских каналов, на своей странице в Facebook. Молодой человек пишет, что за решеткой им живется в принципе не так уж и плохо – «могло быть и хуже», утверждает он.Моряк рассказал, что им предоставили книги и электрический чайник, а также холодильник. В камере тепло, так как батареи греют нормально. Обвиняемый также поведал о состоянии своего здоровья – он получил ранения, которые сейчас затягиваются». Украинец выразил надежду вернуться поскорей на родину. Он ждет с нетерпением «политического решения».