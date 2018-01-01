ДТП стало причиной затрудненного движения на «Скандинавии»

Они поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Люди рассказывают, что машины перекрыли дорогу, из-за чего другим приходится их объезжать по обочине. Автор поста пишет, что столкнулись «лоб в лоб, очень жестко». На место происшествия уже прибыли две машины скорой помощи, пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Не уточняется, есть ли пострадавшие. Водители предполагают, что все случилось из-за гололеда – видимо, участники аварии не справились с управлением.