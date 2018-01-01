Синоптики обещают жителям Ленинградской области снежный шторм и гололед 26 октября

Специалисты просят водителей соблюдать скоростной режим, а ленинградцев оставаться по возможности дома во время бушующей непогоды, говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное УГМС».





Известно, что уже с сегодняшнего дня погода начнет портиться. Так, не удивляйтесь, если застанете сильный снег или метель уже 25 декабря. Через сутки, 26 числа, надо быть готовыми к снежному шторму, а также гололеду. Велика вероятность, что провода покроются льдом.