На трассе «Парголово – Огоньки» случилось смертельное ДТП





Неизвестный переходил дорогу, когда его сбил с ног автомобиль «Реналт». Столкновение обернулось трагично – пешеход получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб прям на месте происшествия, так и недожавшись приезда медицинских работников. Тело умершего уже доставлено в морг. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в деталях дела. Не уточняется, нарушал ли пешеход правила дорожного движения. Его личность устанавливается.