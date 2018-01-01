Новоиспеченный тренер баскетболистов «Зенита» прокомментировал поражение своих подопечных

После проигрыша «сине-бело-голубых» он рассказал, что невозможно что-то изменить за два дня, ведь у него «нет волшебной палочки». Плаза уверен, что понадобится немного времени, прежде чем тренер и команда лучше узнают друг друга. При этом специалист сказал, что не собирается искать оправданий, так как это не в его стиле. Он считает, что «Химки» достойны победы, но «Зенит» вскоре «решит свои задачи». Плаза пообещал, что уже в январе болельщики увидят прогресс.





«Понятно, что мы должны быть максимально высоко - такие цели ставит руководство», - отметил Плаза, говорится в РИА Новости.





Матч в рамках Единой Лиги ВТБ завершился со счетом 67:90. Это была первая игра «Зенита» после ухода Василия Карасева – он покинул должность главного тренера команды 22 декабря. Его место занял Джоан Плаза – испанский специалист, на которого в Петебурге возлагают большие надежды.