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Петербуржцев предупреждают о смене маршрутов троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь

23:44, 24 декабря
Тэги: новый год, троллейбусы, автобусы, маршрутка, невский проспект
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Тэги: новый год, троллейбусы, автобусы, маршрутка, невский проспект



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