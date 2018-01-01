Петербуржцев предупреждают о смене маршрутов троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь

Напоминаем, что в новогоднюю ночь круглосуточно будет работать петербургский метрополитен. Это позволит вам быстро добраться в любую точку города.





Невский проспект буде перекрыт из-за ночных гуляний – петербуржцы и гости города выйдут на улицу, чтобы встретить вместе Новый год. Поэтому сразу несколько автобусов и троллейбусов должны будут объезжать перекрытый участок дороги. Речь идет об автобусных маршрутах № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 100, 191, К-252, а также троллейбусных под номерами 5, 7, 10, 11, 17, 22. К слову, одна из трасс Невского проспекта все-таки будет доступна, говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга.