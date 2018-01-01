Баскетбольный «Зенит» потерпел очередное поражение на паркете

Напоминаем, что 22 декабря стало известно об уходе с поста главного тренера Василия Карасева. Его место занял испанский специалист – Джоан Плаза. Ему предстоит вывести ребят на новый уровень.





На этот раз «Зенит» слабенько проявил себя с самого начала игры. В первой четверти матча «Химки» обгоняли по очкам «Зенит» в два раза. Спустя время петербуржцам удалось сократить разрыв, но ненадолго – последние 10 минут показывали слабую игры, практически не сопротивлялись.