За минувшие выходные дороги Ленинградской области очищали 400 машин

Известно, что специалисты обрабатывают региональный трассы круглые сутки. Некоторые участки дороги приходится поливать жидким реагентом, который не позволяет льду покрывать их.





Напоминаем, что ближе к середине недели в регионе обещают сильную метель и снежные заносы. Будьте осторожнее на дорогах.





Только за субботу и воскресенье службы истратили почти 190 тонн соли и три тысячи кубометров смеси из песка и соли. Если этот способ окажется эффективным, то его будут применять на постоянной основе.