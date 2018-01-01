Казанский собор подготовили к Католическому Рождеству. На месте фонтана установили вертеп

Напоминаем, что католический вертеп появляется у Казанского собора уже не в первый раз – это становится уже доброй традицией нашего города. У достопримечательности также стоит красивая елочка, которая переливается огоньками.





Известно, что композиция появилась сегодня, 24 декабря, напротив здания. Сцены рождения Иисуса Христа установлены прям на фонтане, который накрыт стеклянным шаром. Это сделано для того, чтобы сберечь вертеп от непогоды. Главное, чтобы на него не позарились хулиганы.