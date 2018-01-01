В Гатчине состоялся пробег «Здравствуй, Новый год»

Спортивное мероприятие прошло 23 декабря. Участники считают, что им повезло с погодой, так как не было сильного ветра и осадков. Каждый выбрал, какую дистанцию он готов преодолеть – в пять, 10 или 20 километров. Тех, кто уставал, ждали пункты, где бегунам предлагали выпить чай.Победителей награждали в торжественной обстановке медалями. К слову, состоявшееся соревнование – одно из шести в рамках серии Gatchinarun 2018. В мероприятии приняли участие жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, говорится в материале «ЛОТ».